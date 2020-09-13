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رئيس جامعة الأزهر: شاركنا بفاعلية في مواجهة كورونا والوباء لم يؤثر على مسيرتنا العلمية

04:20 م الأحد 13 سبتمبر 2020
رئيس جامعة الأزهر: شاركنا بفاعلية في مواجهة كورونا والوباء لم يؤثر على مسيرتنا العلمية

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن وباء كورونا عندما اجتاح العالم لم يفرق بين جنس أو لون فكان لزاما على العالم أجمع أن يتحد لمواجهة هذا الوباء.

وأكد المحرصاوي في كلمته خلال المؤتمر الافتراضي الذي عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان " دور الجامعات غي خدمة المجتمع وترسيخ القيم " اليوم الأحد، حول دور جامعة الأزهر في مواجهة الوباء حيث بدأت بعمل دورات تدريبية للأطباء لمواجهة الفيروس واعداد الكوادر المؤهلة لذلك فتم تدريب ما يزيد على 1400 طبيب و300 ممرضة .

وأشار إلى أن الجامعة شاركت الأطقم الطبية مع وزارة الصحة في مستشفياتها المختلفة مثل مستشفى العجوزة والشيخ زايد وفي أسيوط وفي دمياط ، وقررت الجامعة تخصيص جامعة الأزهر التخصصي ومستشفى الزهراء الجامعي لعلاج المصابين بالمجان، كما شاركت الجامعة بالمدن الجامعية لاستقبال القادمين من الخارج لتكون منطقة عزل فاستقبلت 3175 شخصا .

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة استمرت في البحث العلمي ولم يكن الوباء مانعا من إقامة العديد من المؤتمرات في كليات التربية، والطب، والصيدلة بالإضافة إلى الدورات التدريبية في ريادة الاعمال والتي نتج عنها فوز فريق ايناكتس بالمركز الأول في مشروع والتي كانت تهدف إلى القضاء على التلوث البيئي وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة واستثمار مخلفات من البيئة وتحويلها إلى مخصبات للتربة ، مما يؤدي إلى التوسع في الرقعة الزراعية .

جامعة الأزهر محمد المحرصاوي فيروس كورونا

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