نظرًا للإقبال الجماهيري.. مد عرض "عن العشاق" بقصر الأمير طاز

كتب- مصراوي:

قال صندوق التنمية الثقافية، في بيان له اليوم الأحد، إنه قرر مد عرض "عن العشاق"، الذي يستضيفه قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك للعام الثالث، ابتداءً من الأحد 13 سبتمبر وحتى الثلاثاء 22 سبتمبر، مع توقف العرض يومَي الجمعة والسبت، ويبدأ العرض في الثامنة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء هذا القرار نظرًا للإقبال الجماهيري الضخم الذي حققه عرض "عن العشاق" إخراج هاني عفيفي.

والعرض مستلهم من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والآلاف" لابن حزم الأندلسي، في حالة صوفية موسيقية داخل الأجواء التاريخية والمملوكية لقصر الأمير طاز، مع عزف حي لآلات العود والقانون والتشيلو، لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحكي ورقص وتمثيل لمجموعة من نجوم الشباب خريجي مركز الإبداع الفني.