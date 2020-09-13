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الصحة: اليوم إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

05:00 ص الأحد 13 سبتمبر 2020
الصحة: اليوم إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قافلة حياة كريمة الطبية


كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتهدف إلى الكشف والعلاج مجانًا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على "تويتر"، بأن اليوم الأحد، سيشهد إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات (الأقصر - القليوبية - سوهاج - الإسكندرية - كفر الشيخ - الفيوم).

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة وزارة الصحة لمواجهة عدوى فيروس كورونا في المدارس، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، التي تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من انتشار كوفيد19 المستجد بين الطلاب.

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المستمر أن الخطة تتضمن التهوية الجيدة للفصول مع ترك مسافات بينية بين الطلاب وكذلك الاستمرار في غسيل اليد مع الحفاظ علي تطهير الاسطح والبعد عن الأماكن المزدحمة.

وأوضحت أنه يحظر التصافح بين الطلاب مع الحرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بكل طالب وعدم تبادلها مع الآخرين مع عدم لمس حرف السلالم وتناول أطعمة صحية.

حياة كريمة قوافل طبية وزارة الصحة

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