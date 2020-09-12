الأوقاف تعقيبًا على فتح ضريح ابن حجر العسقلاني: أغلقناه.. والموضوع أحيل للتحقيق

كتب- محمود مصطفى:



أعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إغلاق ضريح ابن حجر العسقلاني، غلقًا تامًا تنفيذًا لقرارات إغلاق الأضرحة في ضوء إجراءات الدولة المصرية الاحترازية والوقائية الواجبة واللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح في تصريحات له، السبت، أن مجموعة ممن كان ينبغي أن يكونوا القدوة في الالتزام بقرار إغلاق الأضرحة قاموا بفتح ضريح ابن حجر العسقلاني بالمخالفة لتعليمات الوزارة مستغلين في ذلك تقصير العامل المكلف بالإشراف على الضريح، ثم قام بعضهم بنشر صور هذه المخالفة على صفحاتهم الشخصية وبعض مواقع التواصل.

وأشار إلى أنه الفور قامت مديرية أوقاف القاهرة بتغيير قفل الضريح، وتسليم مفاتيح الضريح إلى ديوان عام الوزارة.

وأعد رئيس القطاع الديني، مذكرة بالأمر فتمت إحالتها للتحقيق سواء بشأن من تسبب في فتح الضريح أو سمح به أو شارك فيه من أي من العاملين بالوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الضريح ليس مسجدًا ولا ملحقًا بمسجد ولا تقام به شعائر الصلوات الراتبة ولا صلاة الجمعة، وتمت إحالة المسئول عن الإشراف على الضريح ومن شارك من العاملين بالوزارة للتحقيق.