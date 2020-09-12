نقابة المهندسين توقيع بروتوكول تعاون مع شركة المياه في تشاد

كتب- محمد عبدالناصر:



استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، اليوم السبت، المهندسة كوبرا حسين رئيس الشركة التشادية للمياه والوفد المرافق لها، بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية بالنقابة وعدد من أعضاء اللجنة.

وحضر من الجانب التشادي ناصر طه المدير التجاري لشركة المياه، والمهندس جبريل ديكولوم المدير الفني للشركة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وشركة المياه التشادية.

يأتي هذا التوقيع في إطار دعم وتطوير علاقات التعاون بين مصر وتشاد في مختلف المجالات، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التشادي إدريس ديبيه لتأسيس علاقات قوية بين البلدين الشقيقين، وإيمانًا لدور مصر الرائد في القارة الإفريقية.

عقب التوقيع أشار أمين صندوق المهندسين، إلى أن هذا التوقيع يعد نتيجة لما حققته نقابة المهندسين في مصر من تواجد كبير على المستوى العربي والإفريقي، وبناءً عليه أصبحت رئيسًا لمنطقة شمال إفريقيا في اتحاد المهندسين الأفارقة.

وأضاف "ناصر" أن هذا البروتوكول أحد نتائج زيارة وفد النقابة لدولة تشاد للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار، ولقاء الوفد بالرئيس التشادي الذي أصدر توجيهاته بعد اللقاء بالتواصل المستمر معنا للاستفادة من خبرات مهندسي مصر.

وأوضح "ناصر" للوفد التشادي أن مجال المياه والصرف الصحي في مصر يضم ثلاثة محاور رئيسية، من بينها جهات مصنعة للمحطات والشبكات، وجهات تصنع المستلزمات الخاصة بهذه الشبكات والمحطات، ومراكز بحثية تتابع التكنولوجيا العالمية وتعرضها على هذه الجهات المصنعة أو الموردة، وعلى رأسها المركز القومي للبحوث، الذي يعد من أكبر المراكز البحثية في العالم، منوهًا لإلى أن النقابة ستقوم بدورها بترشيح أي جهة من هذه الجهات لنقل التكنولوجيا لدولة تشاد.

كما أوضح "ناصر" أن نقابة المهندسين المصرية هي البيت الكبير لكل مهندسي مصر، حيث تضم في عضويتها 750 ألف مهندس وبها لجان هندسية متخصصة من بينها لجنة مختصة بالأشقاء الأفارقة وهي "لجنة شئون إفريقيا" برئاسة نقيب المهندسين، كما ألقى الضوء على لجنة التدريب ودورها الكبير في تدريب الكوادر الأفريقية.

من جانبها أعربت "كوبرا حسين" رئيس الشركة التشادية للمياه ورئيس الوفد التشادي عن سعادتها بهذا التعاون، واصفة إياه بأنه سيحقق أقصى استفادة للجانبين.

وقالت: "نقابة المهندسين المصرية لها دور عظيم في تقديم الدعم الفني والاستشارات التنموية العملاقة في مصر نتيجة الخبرات العظيمة المتراكمة لدى الغالبية من أعضائها، ما سيؤدي إلى تحقيق أكبر النجاحات في هذا التعاون، وأيضًا تحقيق خطط التنمية الاستراتيجية وخاصة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي".

وأكد المهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، على ضرورة توقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة النقابة الهندسية المختلفة حيث لا توجد في تشاد نقابة مهندسين موحدة تضم كافة التخصصات الهندسية، تمهيدًا لمساعدة نقابة المهندسين المصرية لدولة تشاد في توحيد كافة هذه النقابات تحت اسم موحد كما هو الحال في مصر.

وأوضح هشام أنه عقب توقيع البروتوكول يتم وضع خطة عمل من الجانبين لدراستها والتوافق على تنفيذ بنودها.

​