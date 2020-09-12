"المحافظين" يعلن خوضه انتخابات "النواب" على المقاعد الفردية والقوائم

قال حزب المحافظين إنه سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، إعلاءً للمصلحة الوطنية، وانتصارًا للتعددية الحزبية والتنافسية السياسية على المقاعد النيابية، وتعزيزًا لحق الناخبين في الاختيار، وإيمانًا منه بأن مبدأ التعددية الذي أكده الدستور، وأكدته مبادئ الحزب الأساسية، من أهم عناصر الاستقرار في الدول الحديثة.

وأكد حزب المحافظين، في بيان صادر عنه اليوم السبت، المنافسة على المقاعد الفردية وعلى القوائم المغلقة المطلقة بالنظام والتقسيم الذي فرضوه، وفي سبيل ذلك سيسعى الحزب أيضًا إلى الائتلاف مع الأحزاب التي رفضت القانون، ولديها مساحات مشتركة مع أهدافه الاستراتيجية.

وسيسعى الحزب لجذب شخصيات عامة من المتخصصين في المجالات المختلفة ومن المثقفين الذين تجمعهم بمبادئ الحزب وتوجهاته الفكرية قواسم مشتركة، ولديهم في ذات الوقت الرغبة والقدرة على أداء الوظيفة البرلمانية وتحمُّل المسؤولية النيابية لإثراء الحياة السياسية وتطويرها.