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حدث في 8 ساعات| استمرار الحرارة والرطوبة.. حقيقة 4 شائعات بشأن التعليم والعام الدراسي الجديد

06:37 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| استمرار الحرارة والرطوبة.. حقيقة 4 شائعات بشأن التعليم والعام الدراسي الجديد

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:


شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان الصحة تقديم التوعية الميدانية لـ1.3 مليون مواطن بشأن كورونا، و6 أشهر مهلة للشركات لسداد كامل سعر أراض مدن الجيل الرابع، وتفاصيل طقس السبت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

درجات الحرارة الطقس مجلس الوزراء وزارة الصحة فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة وزارة الإسكان

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