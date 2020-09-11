حدث في 8 ساعات| استمرار الحرارة والرطوبة.. حقيقة 4 شائعات بشأن التعليم والعام الدراسي الجديد

كتب- أحمد مسعد:



شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان الصحة تقديم التوعية الميدانية لـ1.3 مليون مواطن بشأن كورونا، و6 أشهر مهلة للشركات لسداد كامل سعر أراض مدن الجيل الرابع، وتفاصيل طقس السبت.



ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي: