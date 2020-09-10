أبو العينين: السيسي وهب حياته لبناء دولة حضارية جديدة.. وطارق عامر حارس أمين على أموال المصريين

القاهرة- مصراوي:

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمجهودات طارق عامر، رئيس البنك المركزي المصري، ومُبادراته التي حققت المنفعة لكافة فئات المجتمع المصري، وصموده أمام محاولات التشكيك المُغرضة، وتنفيذه لتعليمات الرئيس السيسي بجدية وصولاً إلى حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليًا.

وأكد "أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رجل وطني صميم، استطاع الرد على الشائعات المُغرضة ضد الوطن، وصمد أمام كل محاولات التشكيك المُمنهجة التي أشاعها المُغرضون.

النائب محمد أبو العينين: الرئيس السيسي يحل مشكلات تراكمت على مدى عقود

وقال إن محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين، استطاع الرد على الشائعات المُغرضة ضد الوطن، وحقق نجاحًا يجب أن يكون درسًا للجميع رغم محاولات الاغتيال المعنوي والتشكيك، وكانت نتيجة صموده نجاح عظيم أشادت به كل المؤسسات الدولية، وهي شهادة دولية لكل كفاءة مصرية.

وأكد "أبو العينين"، أنه فخور بأداء البنك المركزي المصري، والتحولات التي حدثت في الاقتصاد المصري، والإشادات التي يتلقاها على ألسنة المؤسسات الدولية في الخارج.

طارق عامر رجل وطني صميم وحقق نجاحات عظيمة أشادت بها كل المؤسسات الدولية

وقال إن مصر تبني دولة عصرية حضارية جديدة، في عهد الرئيس السيسي الذي وهب كل حياته من أجل بناء وطن للأجيال القادمة، ويليق بكل المصريين، ويُصحّح المسار ويحل مشكلات تراكمت على مدى عقود، وأنه مهما كانت التحديات والصعاب، إلا أن بناء الدولة المصرية يحتاج إلى أُسس وعلى رأسها الاصلاح الاقتصادي.

مُبادرات البنك المركزي حققت المنفعة لكل فئات المجتمع واهتمت بصغار الصنّاع ومحدودي الدخل

وأشاد "أبو العينين" بمُبادرات البنك المركزي لكل قطاعات الإنتاج، وصغار الصناع، ومواجهة مشاكل الاستثمار، وقطاعي الزراعة والصناعة كأعمدة رئيسية للاستثمار الحقيقي، من أجل بناء دولة صناعية مُتقدمة.

يجب مُضاعفة الدعم للقطاع الصناعي لتحقيق صادرات سنوية بقيمة 100 مليار دولار

وطالب بدعم إضافي للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي جدًا في ظل موازنة تريليونية، ما يعني أنه يجب مُضاعفة أرقام الدعم للقطاع الصناعي بقيمة مُضافة أعلى، لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار، لن تأتي إلا من خلال الإنتاج والاستثمار.

كما أشاد بجُرعة الأمل والمصداقية التي طرحها محافظ البنك المركزي، أثناء لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، وقال إنه خلال الفترة القادمة سيُبنى الاقتصاد المصري على أُسس متينة، ولن يتحقق ذلك إلا برجال أعمال وطنيين ومخلصين كبداية لجذب استثمار أجنبي مباشر، يحمل قيمة مُضافة ويحقق الطموح المصري نحو بناء دولة صناعية حديثة.

وعلى خلفية إشادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحالة الاستقرار في البلاد، وجَّه "أبو العينين" التحية لرجال القوات المسلحة على جهودهم لحماية البلاد على الحدود وفي الداخل، ورجال الشرطة البواسل، ورجال المخابرات المصرية الذين يعملون ليل نهار في صمت، وكل الأجهزة الرقابية التي تعمل على أمن واستقرار البلاد.