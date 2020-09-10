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حدث في 8 ساعات| القوات المسلحة تشكر "سيدة القطار".. وخطة تأمين الطلاب من كورونا

06:34 م الخميس 10 سبتمبر 2020
حدث في 8 ساعات| القوات المسلحة تشكر "سيدة القطار".. وخطة تأمين الطلاب من كورونا

كتب-أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات إلى السودان، وحدوث هزة أرضية جنوب منطقة "رأس محمد"، وإعلان وزارة التعليم خطة تأمين الطلاب من كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

القوات المسلحة فيروس كورونا سيدة القطار كوفيد كوفيد 19 طارق شوقي وزارة التربية والتعليم السيسي وزارة النقل

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