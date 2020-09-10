وزير النقل: شحن الدفعة الأولى من قطارات المونوريل سبتمبر 2021

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة لديها عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وذلك في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي يسود مصر حالياً.

وأكد الوزير، على أهمية أن يتم تنفيذ هذه المخططات الزمنية بكل دقة خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروعين في تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وربط القاهرة والمدن الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولاً كبيراً في وسائل المواصلات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع تحالف "بومباردييه - المقاولون العرب - أوراسكوم"، المنفذ لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و٦ أكتوبر لبحث معدلات تنفيذ المشروعين، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي الحالي للمشروعين، حيث أكد رئيس شركة بومباردييه داني دي نيبرا أن المشروعين يسيران وفقاً للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه كما أن أعمال التنفيذ بدأت على أرض الواقع.

وتم استعراض المخطط الزمني لكافة مراحل المشروع، حيث تم البدء في الأعمال المدنية وتصميمات أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة والتي تشمل تدشين خط الإنتاج وبدء التصنيع وشراء التجهيزات والتركيبات.

كما تم استعراض موعد شحن الدفعة الأولى من القطارات بإجمالي قطارين خلال سبتمبر ٢٠٢١ والمخطط الزمني الخاص بنظم الإشارات ومعدات التشغيل والبوابات الإلكترونية وورشة القطارات ومخطط توطين صناعة المونوريل في مصر من خلال إقامة مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج عربات المونوريل الخاصة بمونوريل ٦ أكتوبر، وكذلك نقل الخبرات من شركة بومباردييه إلى المهندسين المصريين من خلال تدريبهم في مصانع الشركة بالخارج أو في مصر تحت إشراف خبراء الشركة الأجنبية المتواجدين في مصر لتنفيذ المشروع.

وبحث الجانبان التعاون المشترك في عدد من مشروعات النقل المستقبلية، حيث أبدى رئيس شركة بومباردييه الاهتمام الكبير بمشروع الخط السادس للمترو، كما أبدى استعداد الشركة في المنافسة من أجل تنفيذ مشروعات النقل بالإسكندرية، سواء مشروع تطوير ترام الرمل أو مشروع تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو.

وفي هذا السياق، أكد الوزير، أن وزارة النقل لديها عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وذلك في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي يسود مصر حالياً، موضحًا أن هذه المشروعات يمكن لشركة بومباردييه التقدم لها عبر الطرح الخاص بها والذي سيطرح على كافة الشركات العالمية لاختيار أفضل العروض المالية والفنية.