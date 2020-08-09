"جرس إنذار".. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 178 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17 حالة جديدة.

كانت الوزارة سجلت أمس السبت، 167 حالة إصابة، و21 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 1006 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و 5009 حالات وفاة.

وصباح اليوم، شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك.

ومساءً؛ لفت الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا بوزارة الصحة، إلى أن عودة أرقام إصابات كورونا في مصر للزيادة خلال آخر يومين هو "جرس إنذار لانتباه المواطنين إلى أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية".