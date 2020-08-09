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رئيس الأعلى للإعلام: نولي اهتماما كبيرا بانتخابات الشيوخ

06:24 م الأحد 09 أغسطس 2020
رئيس الأعلى للإعلام: نولي اهتماما كبيرا بانتخابات الشيوخ

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

اجتمع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بإدارات الرصد بالمجلس استعدادا لتجهيزها لمهامها المقبلة، وأكد أن انتخابات مجلس الشيوخ هي الحدث الأبرز المنتظر في الفترة المقبلة، وأن المجلس يوليها اهتماما كبيرا.

كما أكد كرم جبر، خلال الاجتماع، ضرورة جاهزية إدارات الرصد باستمرار، ومتابعتهم وسائل الإعلام المختلفة بكل دقة وشفافية، كما استمع لتعليقات أعضاء الإدارات ومطالبهم، وشرح لهم رؤيته للمرحلة المقبلة، وحثهم على ضرورة التواصل المستمر معه، وأنه يرفع أي حواجز تعيق هذا طالما في مصلحة العمل.

كرم جبر المجلس الأعلى للإعلام انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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