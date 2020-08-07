غرفة عمليات الوفد تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ

(مصراوي):



عقدت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد، اجتماعًا تنظيميًا اليوم الجمعة، لمناقشة آليات دعم مرشحي الحزب على النظامين "القائمة والفردي" في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي الأحد والاثنين 9 و10 خارج مصر، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من شهر أغسطس الجاري في الداخل.

وقالت الغرفة في بيان لها إن الاجتماع ناقش أيضًا الترتيبات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية القادمة متمثلة في انتخابات "مجلس النواب والإدراة المحلية"، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، والمرشح الوفدي ضمن مرشحي القائمة الوطنية من "أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ"، والدكتورة أميرة بهاء الدين أبو شقة مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط والإدارة، ومحمود غلاب مدير عام تحرير جريدة الوفد، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وصلاح الدبركي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، وأشرف لاشين مدير الغرفة الإعلامية، ومراسلي الوفد في مختلف المحافظات.

وبحث الاجتماع خطة العمل خلال انتخابات مجلس الشيوخ وآليات التغطية الإعلامية التي سيتم تناولها، وخطة العملة للفترة المقبلة وكيفية التعاون والتنسيق بين الغرفة والمرشحين في الحملات الانتخابية لمجلس النواب، مما يعزز آليات العمل الجماعي داخل الحزب.

وشهد الاجتماع تبادل للأفكار والرؤى والأطروحات ووجهات النظر بما يسهم في خدمة وتعزيز آليات العمل المشترك بين نواب ومرشحي الحزب والزملاء الصحفيين في المحافظات لتقديم كافة أوجه الدعم الإعلامي لمرشحي الوفد.​