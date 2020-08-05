انخفاض طفيف وأمطار بالصعيد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا بمعدل درجة أو درجتين، مما يسبب في الإحساس باعتدال حالة الطقس.

وأضاف "شاهين"، لمصراوي، أن طقس شمال الصعيد وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة كما هو معتاد، وحركة الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، مؤكدًا احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وتابع: "الطقس سيكون معتدل على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية".

وأوضح "شاهين"، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 36 و35 خلال اليومين المقبلين، و32 درجة على السواحل الشمالية، كما تتراوح بين 39 و44 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشار إلى ارتفاع الرطوبة يزيد من إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، خلال ساعات النهار أو الليل، موضحًا أن النشاط المحدود للرياح خلال الأيام المقبلة سيقلل نسب ارتفاع الرطوبة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يمنح فرصة لتكون الشبورة المائية وانخفاض نسبة الرؤية الأفقية، وخاصة على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، موضحًا أنها تستمر منذ الثالثة فجرًا وحتى السابعة صباحًا.​