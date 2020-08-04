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"قلوبنا مع لبنان".. شيخ الأزهر يعزي في ضحايا انفجار العاصمة "بيروت"

08:53 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
"قلوبنا مع لبنان".. شيخ الأزهر يعزي في ضحايا انفجار العاصمة "بيروت"

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا انفجاري العاصمة بيروت، الذي وقع مساء الثلاثاء.

وقال شيخ الأزهر، في تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، الثلاثاء، "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان الشقيق، وندعو الله أن يشفي المصابين".

وتابع شيخ الأزهر "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".

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