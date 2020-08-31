كورونا في 24 ساعة| زيادة جديدة في الإصابات ودولتان بلا إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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كورونا مصر: مؤشر التعافي يقفز لـ 72%.. والوفيات عند المتوسط العالمي

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