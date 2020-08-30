وزير الأوقاف: بناء دور العبادة على أرض مغتصبة أم ملك عام غير جائز شرعا

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يجوز بناء دور العبادة مطلقًا أو غيرها على أرض مغتصبة، أو على ملك عام غير مخصص لبنائها ولا ملك خاص بالمخالفة للقانون.

وأشاد وزير الأوقاف، في بيان له، الأحد، بجهود الدولة في تنظيم عملية البناء بصفة عامة، وبناء دور العبادة بصفة خاصة، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، وما تبنيه منها على المستوى الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم في مسجد (الصحابة) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

وقال وزير الأوقاف: "ستجد هذا الرقي المعماري في كل المساجد التي أنشأتها الدولة المصرية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو تلك التي أنشأتها بديلًا للزوايا والمساجد التي كانت قد بنيت بالمخالفة في عرض الطريق، أو على حرم بعض المصارف أو الترع، أو حرم السكة الحديد ونحوها.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بإعادة فتح أي دورة مياه تصرف على النيل أو الترع، أو بأي مجرى مائي يلوث البيئة، أو بأي طريق يؤذي الناس، فطاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق.