البابا تواضروس يلتقي مجموعة شبابية من المهجر
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(مصراوي):
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس السبت، لقاء عبر الفيديو كونفرانس، مع مجموعة من الشباب القبطي ممن شاركوا في اللقاء الأول لشباب الكنيسة القبطية، عبر قارات العالم الذي عقد في صيف 2018.
تحدث قداسته أثناء اللقاء عن روح القوة والمحبة والنصح في حياتهم ودراستهم وأعمالهم، واطمأن على خدماتهم التي يقومون بها في عدة مجالات.
شارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة من مصر وأمريكا وأستراليا.
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