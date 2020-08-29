السيسي عن رئيس وزراء اليابان: صديق داعم لمصر.. "اتمنى له الشفاء العاجل"

كتب- محمد سامي:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، على تقديم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، استقالته لأسباب صحية.

وقال السيسي: "فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء اليابان شينزو آبي، الذي أتمنى له الشفاء العاجل، رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير، وصديقًا وشريكًا داعمًا لمصر له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".

أعلن آبي، أمس الجمعة، استقالته لدواعٍ صحية، فيما سيواصل أداء مهام منصبه إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة.

وقال آبي (65 عامًا) خلال مؤتمر صحفي: "قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء"، موضحًا أنه يعاني نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه منذ فترة المراهقة، واعتذر للمواطنين "من أعماق قلبه" لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.

ويُعد آبي، الذي يتولى منصبه منذ نهاية عام 2012، رئيس الوزراء الأطول خدمة في اليابان (2799 يومًا). وسبق أن حطم رقمًا قياسيًا مماثلًا في نوفمبر لكن مع احتساب مدة ولايته الأولى بين عاميّ 2006 و2007.

