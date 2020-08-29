السيسي عن مخالفات البناء: اللي بنعمله علشان خاطر بلدنا ومش هبيع الوهم

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة حريصة على الانتهاء من أزمة مخالفات البناء على مستوى المحافظات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "بيقولوا متتكلمش في الموضوعات ده وسيب الإعلام يتكلم، لأ أنا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، ولن أبيع أبدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وتابع الرئيس: "عملنا ده في الاقتصاد وربنا وفقنا وده كان الرصيد اللي عدينا بيه أزمة عانى منها العالم، كل عمل صالح بنعمله لأجل خاطر بلدنا وربنا حتى لو الناس مش راضية، هتتألموا مني؟ طيب أعمل إيه؟ مش عايزين تساعدونا ليه؟ ليه مصرين على مواقفكم؟ بتحلموا ببلد كويسة ومترتبة ولا كل واحد عايز يعمل اللي عايزه؟".

وأكد الرئيس: "الموضوع مش مجرد بيت بيتهد.. إحنا محتاجين نوضح مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز، نخاطب عقل الناس إن ده خطر كبير جدا على مستقبلها".

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.