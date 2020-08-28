لا مخالفات في صلاة الجمعة.. الأوقاف: شكرًا لوعي الشعب المصري

كتب- محمود مصطفى:

وجهّت وزارة الأوقاف، خالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، رئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، إنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرًا.