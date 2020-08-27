السيسي يصدر قرارين بفصل معاوني نيابة من عملهما
11:32 ص الخميس 27 أغسطس 2020
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 463 لسنة 2020 بفصل محمد ناصر فوعود معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 464 لسنة 2020 بفصل أحمد رضا رخا معاون النيابة العامة من عمله.
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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