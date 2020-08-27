أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

السيسي يصدر قرارين بفصل معاوني نيابة من عملهما

11:32 ص الخميس 27 أغسطس 2020
السيسي يصدر قرارين بفصل معاوني نيابة من عملهما

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 463 لسنة 2020 بفصل محمد ناصر فوعود معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 464 لسنة 2020 بفصل أحمد رضا رخا معاون النيابة العامة من عمله.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي فصل معاوني نيابة

الخبر التالى:

العام المقبل.. القوى العاملة: وضع منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات الخميس