اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (دور ثان)
10:21 ص الخميس 27 أغسطس 2020
كتب- أسامة علي:
يؤدي صباح اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "دور ثان" .
وانطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة السبت الماضي.
ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى 351 لجنة على مستوى الجمهورية.
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