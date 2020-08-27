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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (دور ثان)

10:21 ص الخميس 27 أغسطس 2020
اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (دور ثان)

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

يؤدي صباح اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "دور ثان" .

وانطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة السبت الماضي.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى 351 لجنة على مستوى الجمهورية.

طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى دور ثان

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