اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى (دور ثان)

كتب- أسامة علي:

يؤدي صباح اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "دور ثان" .

وانطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة السبت الماضي.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى 351 لجنة على مستوى الجمهورية.

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