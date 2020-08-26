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وزارة الدولة للإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة

09:45 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزارة الدولة للإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مصراوي:

عقد أمس، اجتماعا بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة بمقر المجلس، وتم خلاله الاتفاق على التعاون في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة، ومن المقرر عمل مجموعة من ورش العمل بين الجهات المشاركة من أأجل وضع خطوات وآليات تنفيذ الاستراتيجية.

ويشارك في وضع تلك الاستراتيجية الوزارات والجهات الآتية (وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة، المعهد القومي للتغذية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

وتم عَقْد الاجتماع برئاسة الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية التخطيط والمتابعة بالمركز القومي للطفولة والأمومة، وبحضور إيناس منصور، مدير عام المكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، ومحمد محمود النمر، المكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان فؤاد أحمد حسن، بالمعهد القومي للتغذية، ونهى خيري، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وزارة الدولة للإعلام المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة المبكرة

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