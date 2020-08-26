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مطار القاهرة: سفر ووصول 122 رحلة لنقل 13 ألف راكبا اليوم

10:43 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 122 رحلة لنقل 13 ألف راكبا اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وصول 60 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكبًا، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 6 آلاف راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة ، مغادرة ووصول حوالي 13 ألف راكب علي متن 122 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية حركة الطيران

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