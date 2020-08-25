بعد ضبط المتهمين في واقعة "الفيرمونت".. "قومي المرأة" يوجه رسالة إلى النائب العام

كتبت- نهى العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، شكره للنائب العام، لإصداره قرار بضبط المتهمين في واقعة فندق الفيرمونت.

وتقدم المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإصداره قرار بضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها أجرت تحقيقات في الواقعة، ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.



وعبرت مرسي عن عميق سعادتها وفخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ التي تقدمت بها ضحية هؤلاء المتهمين، وقراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة أن قرار النيابة العامة اليوم بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، بعث برسالة طمأنينة وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء.

مشيرة إلى أن القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية، ليحمي ويصون حقوقهن.

وأضافت رئيسة المجلس أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر، وخلق شعور لديهن بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها، كما أن هذا البيان رسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس و التعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون.