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الري: استئناف التفاوض حول النسخة الأولية من مقترحات أزمة سد النهضة

08:11 م الإثنين 24 أغسطس 2020
الري: استئناف التفاوض حول النسخة الأولية من مقترحات أزمة سد النهضة

تفاوض أزمة سد النهضة

(مصراوي):

قالت وزارة الري، إنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 أغسطس الجاري، استأنفت اليوم الاثنين اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيًا للتوصل لاتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.​

سد النهضة وزارة الري وزارة الخارجية إثيوبيا السودان

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