بالمجان.. محافظة الجيزة: توفير سكن بديل لـ232 أسرة من أهالي أرض المطار (صور​)

(مصراوي):



أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، البدء في إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة، بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياه المقيمين بها، وعدم جدوى الترميم، وقرار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك البلوكات، البالغ عددهم 232 أسرة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم تسليم عقود تمليك للمواطنين للسكن الدائم بها بدون أي مقابل مراعاة للبعد الاجتماعي لقاطني تلك البلوكات، ولتوفير حياة وسكن لائق يضمن للمواطنين العيش الكريم، في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن.



وأضاف المحافظ، أنه تم رفع كفاءة الوحدات السكنية البديلة للمواطنين، من حيث التأكد من كفاءة المرافق بها، والتشطيبات الداخلية على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقل الأثاث والأجهزة والأمتعة وكافة الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيل عليهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين حيث تم تكليف مديرية التربية والتعليم بتلبية جميع طلبات المواطنين الراغبين في نقل أبناءهم الطلاب من مدارسهم إلى مدارس أخرى قريبة من السكن الجديد.

كما سيتم إتاحة منافذ إضافية لبيع السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة، بأسعار مخفضة في إطار الحماية الاجتماعية التي توفرها المحافظة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبية دورية وتحويل الحالات المرضية منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأشار راشد، إلى أنه تم تكليف جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقه الصناعية والاستثمارية، بتوفير وظائف في عددٍ من الشركات والمصانع الخاصة في حال رغبة المواطنين في العمل بمواقع قريبة من المساكن الجديدة، ومتابعة وسائل النقل والمواصلات لدعمها في حال الضرورة لذلك.