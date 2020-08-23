نشرة كورونا| 4 دول عربية بلا إصابات و8 علامات تكشف وجود الفيروس وتأثيره في الدم

إعداد- محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 65118 حالة.

ويبدو أن هناك أملا جديدا في طريق محاربة فيروس كورونا المستجد، في ظل تنافس العلماء في جميع أنحاء العالم على اكتشاف لقاح فعال أو علاج يسهم في مواجهة كوفيد- 19.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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