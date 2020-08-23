وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي (صور)

النائب العام يشارك في لجان مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي

(مصراوي):

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي، التي نظمها صندوق التنمية الثقافية، بمسرح الجمهورية.

وقالت عبدالدايم: "الدورات المتتالية لمسابقة الصوت الذهبى أكدت ثراء وخصوبة التربة الإبداعية فى مصر".

وأضافت: "اكتشاف ورعاية المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن واستثمار طاقات الشباب يفجر قدراتهم الفنية ويعمل على خلق جيل جديد من المبدعين القادرين على استعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن".

وأشادت بالمتنافسين الذين أظهروا مستوى فني مميز، مؤكدة أن التصفيات شهدت مشاركات متعددة لمجموعة من الواعدين من مختلف المحافظات مما يجسد السعى المتواصل لتحقيق العدالة الثقافية باعتبارها أحد محاور التنمية المستدامة.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي: "فاز بالمركز الأول محمد أحمد أحمد (بورسعيد)، المركز الثاني أسماء عبده أحمد (الدقهلية)، المركز الثالث محمد علي صبري (المنيا)، المركز الرابع كريم حراجي أحمد (الأقصر)، المركز الخامس رحمة ضاحي أبو الحمد (القليوبية)، المركز السادس محمد طارق مصطفي (الإسكندرية)، المركز السابع إسلام محمد فاروق (أسيوط)، المركز الثامن عبدالله محمد لبيب (القاهرة)، المركز التاسع مازن حلمي السيد (الجيزة)، المركز العاشر فرح السيد عمرو (الإسكندرية)".

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادات المشاركة المتميزة لكل من إبراهيم محمد إسماعيل (شمال سيناء)، دينا ساهر لطفي (الجيزة)، أحمد صبحي أحمد (البحيرة)، مصطفى حنفي صلاح (الإسكندرية)، أحمد محمد سعد (الجيزة).