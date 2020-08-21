مصدر بالزراعة: الوزارة تدرس صرف الأسمدة للفلاحين بعد انتهاء الموسم الصيفي

كتب - أحمد مسعد:

كشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس تمديد مواعيد صرف حصص الأسمدة المدعمة، بعد انتهاء الموسم الصيفي الذي ينتهي 1 سبتمبر المقبل.

وقال المصدر، في تصريح خاص لمصراوي، إن الوزارة تسلمت ما يقرب من 60% من حصة الأسمدة المدعمة شهريًا من الشركات فقط، مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة تورد للجمعيات ما يقرب من 100 ألف طن فقط شهريًا من إجمالي 160 ألف طن.

ولفت المصدر إلى أن الأزمة تتزايد بسبب تخوف الفلاحين من فقدان حصصهم بالموسم الصيفي، لذلك قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرف الحصص الصيفية المزارعين المستحقين حتى بعد انتهاء الموسم.

وقال الدكتور محمد يوسف، مدير الإدارة المركزية لمديرات الزراعة، إن القرار تحت الدراسة وسبق ولجأنا إليه في الموسم الشتوي الذي كان 28\2 الماضي.

وقرر السيد القصير مدها لشهر أبريل لصرف باقي مستحقات الفلاحين.

وأضاف يوسف، في تصريح خاص لمصراوي، أن الحديث عن تخزين السماد والتهرب من الالتزام تجاه الأسمدة المدعمة حديث عار تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أن الصرف حاليًا موجه لمحاصيل القطن والقصب.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بضرورة حل مشاكل نقص الأسمدة في الصعيد وتحديدًا والمحافظات النائية. ​