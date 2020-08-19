أول تعليق من التعليم بشأن تحويل المدارس إلى مجموعات تقوية

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تحويل المدارس مجموعات تقوية بالعام الدراسي الجديد 2020-2021م، ليس قرار من الوزارة .

وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا القرار اجتهاد محلي بمحافظة كفر الشيخ .

وكانت أصدرت محافظة كفر الشيخ أمر أدراي، بخصوص مجموعات التقوية داخل مدارس المحافظة، وفق المعايير الآتية :

1- مجموعات التقوية المدرسية اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها

2- تتكون من 8 دروس شهرية في المنهج الواحد بواقع حصتين في الأسبوع

3- لا يزيد عدد الطلاب فى المجموعة الواحدة عن 20 طالب

4- تعقد بعد انتهاء اليوم الدراسي

5- إتاحة إستخدام معامل الأوساط المتعددة

6- إمكانية عمل التربويين من غير العاملين بالتربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المدرسة

7- الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الوقائية