أول تعليق من التعليم بشأن تحويل المدارس إلى مجموعات تقوية
كتب - أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تحويل المدارس مجموعات تقوية بالعام الدراسي الجديد 2020-2021م، ليس قرار من الوزارة .
وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا القرار اجتهاد محلي بمحافظة كفر الشيخ .
وكانت أصدرت محافظة كفر الشيخ أمر أدراي، بخصوص مجموعات التقوية داخل مدارس المحافظة، وفق المعايير الآتية :
1- مجموعات التقوية المدرسية اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها
2- تتكون من 8 دروس شهرية في المنهج الواحد بواقع حصتين في الأسبوع
3- لا يزيد عدد الطلاب فى المجموعة الواحدة عن 20 طالب
4- تعقد بعد انتهاء اليوم الدراسي
5- إتاحة إستخدام معامل الأوساط المتعددة
6- إمكانية عمل التربويين من غير العاملين بالتربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المدرسة
7- الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الوقائية
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