"مستقبل وطن": زيارة رئيس الوزراء للسودان حققت أهدافها للقاهرة والخرطوم

(مصراوي):

قال عبدالرحيم كمال عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له لدولة السودان الشقيقة، حققت جميع أهدافها لصالح القاهرة والخرطوم، مشيدًا بالقضايا والملفات التي تم مناقشتها جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة مع الجانب السوداني، برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

وأشاد كمال، في بيان له اليوم، بتأكيد الجانبين المصري والسوداني على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادًا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وأهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب"مستقبل وطن"، إن مصر تساند كافة التطلعات للشعب السوداني وتؤيد رغبته في تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة في حياة السودانيين، مشددًا على أن التفاهم التام بين مصر والسودان في موضوع سد النهضة، يمثل محورًا رئيسيًا في القضايا الخلافية بخصوص السد.