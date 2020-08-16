بعد تراجع إصابات كورونا.. السيسي: عايزين نوصل للصفر ونحافظ عليه

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تمكنت من تحقيق نجاحا كبيرا في مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: بفضل الله سبحانه وتعالى منذ بداية الأزمة الخاصة بكورونا حققنا نجاح كويس بتكاتفنا مع بعض وبفضل ربنا الموضوع مكنش حاد قوي وبدأت النسب تتحسن كتير بس مش عايز يقل اهتمامنا وتحفظنا على هذا الموضوع.

وأوضح الرئيس السيسي: إحنا في أي لقاء حريصين على لبس الكمامة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.. عايزين نوصل لصفر ونحافظ عليه.. لما راجعنا الموقف بعد العيد زدنا شوية علشان العيد.. أي تهاون هينعكس علينا وإحنا رايحين على مدارس وجامعات وده أمر بحاجة للإصرار على موقفنا كمواطنين ودولة وأجهزة للحفاظ على عدم تأثر الصحة العامة في مصر بشكل كبير خاصة شهر ولا اتنين وهندخل على المدارس والشتاء وأرجو الإعلام يساعدنا في ده.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وتعد المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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