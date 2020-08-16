وزير النقل: تخطيط وتنفيذ 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تخطط لتنفيذ 1000 كوبرى علوى ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه، كما خططنا لتنفيذ كباري داخلية بالقرى بتكلفة 36.7 مليار جنيه.

وأضاف الوزير فى كلمته خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه تم الانتهاء من 7 محاور رئيسية فى إطار تطوير الطرق ورفع كفاءتها.

وأشار وزير النقل إلى أن تلك المحاور كلها تتم لتسهيل حركة المواطنين وحركات التجارة بين جميع المحافظات داخل مصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق