أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

"الأعلى للإعلام" يوافق على مد طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية ثلاثة أشهر

01:52 م الخميس 13 أغسطس 2020
"الأعلى للإعلام" يوافق على مد طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية ثلاثة أشهر

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام

كتب- مصراوي:
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في 16/2/2020.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجاً لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع وتم نشرها على موقع المجلس ويستمر المجلس فى تلقي هذه الطلبات حتى 16/11/2020.

ويتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة التى شكلها المجلس لذلك تمهيداً لمناقشتها فى اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

الأعلى لتنظيم الإعلام ترخيص الوسائل الإعلامية ترخيص المواقع الاخبارية كرم جبر

الخبر التالى:

"الكهرباء" وصندوق مصر السيادي يوقعان بروتوكول تعاون للاستفادة من أصول الوزارة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:برقم الجلوس أو الرقم القومي.. نتيجة الثانوية الأزهرية "ظهرت الآن"