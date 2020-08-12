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11 محاولة غش .. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في تاسع أيام الدور الأول

03:32 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
11 محاولة غش .. طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في تاسع أيام الدور الأول

طلاب الدبلومات الفنية

كتب- أسامة علي:

أدى 642 ألف و678 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحانات في 126 مادة فترة أولي، و7 مواد في الفترة ثانية، في تاسع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها التاسع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 11 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الفيوم – القليوبية – الدقهلية - البحيرة) وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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