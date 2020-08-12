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شبورة مائية والرطوبة تصل لـ88%.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

11:32 ص الأربعاء 12 أغسطس 2020
شبورة مائية والرطوبة تصل لـ88%.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس الـ48 ساعة المقبلة مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 35 و36 درجة، بينما تصل لـ30 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح بين 39 و42 على شمال وجنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "تسجل نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بين 80% وحتى 88%".

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وفي السواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأكد الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس اليومين المقبلين، عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة الرطوبة

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