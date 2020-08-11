انخفاض طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 168 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 24 حالة جديدة.

كانت الوزارة سجلت أمس الاثنين، إصابة 174 حالة بكورونا و26 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.