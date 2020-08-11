لدرورهن في رسم خريطة الديمقراطية.. رئيس القومي للمرأة: سيدات مصر يكتبن التاريخ للأجيال المقبلة

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استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، وفد بعثة جامعة الدول العربية، المسئول عن متابعة إجراءات عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بهدف التعرف على جهود المجلس خلال العملية الانتخابية.

وضم الوفد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس البعثة، وهادية صبري مدير إدارة الانتخابات، وأحمد أمين من إدارة الانتخابات.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، خلال اللقاء، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لخروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة سواء من ناحية الإجراءات الأمنية أو الاحترازية أو التنظيمية بشكل عام، والتي هدفت إلى تسهيل وتيسير العملية الانتخابية على المواطنين، والتي لاحظتها خلال الإدلاء بصوتها اليوم، مشيرة إلى أن مصر هي الفائز في هذه الانتخابات.

وأعربت عن سعادتها البالغة، بمنافسة المرأة المصرية في انتخابات الشيوخ على 91 مقعدا فرديا، وهو أمر مشرف للمرأة المصرية التي لم تخش من المنافسة أو من نتيجة الانتخابات، وشاركت على مقاعد الفردي لتثبت نفسها.

وأوضحت أنه وفقا لقانون مجلس الشيوخ فإنه يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد في المجلس، كما يقوم الرئيس بتخصيص (10%) من المقاعد على الأقل التي يقوم بتعيينها في المجلس للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن فروع المجلس بالمحافظات قامت بدور كبير في توعية السيدات بأهمية النزول والإدلاء بصوتهن في العملية الانتخابية وتوعية أفراد أسرتها بأهمية المشاركة، ونجحت في الوصول إلى ما يقرب من 900 ألف فرد بجميع المحافظات من خلال حملة "صوتك لمصر بكرة مجلس الشيوخ 2020" التي أطلقها المجلس 27 يوليو الماضي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن فروع المجلس تمتلك خبرة كبيرة في التوعية والدور الكبير الذي قامت به خلال الاستحقاقات السياسية الماضية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمشاركة السيدات في العملية الانتخابية في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة قائلة "سيدات مصر تكتبن حاليا التاريخ للأجيال القادمة لدورهن المهم في رسم خريطة الديمقراطية لمصر، وإن المشاركة في الانتخابات أصبحت جزء لا يتجزء من واجبهن الوطني".

ومن جانبه، أشاد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس البعثة، بالتنظيم المحكم للعملية الانتخابة والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة وهو ما تم ملاحظته خلال متابعة بعثة جامعة الدول العربية للانتخابات في جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والأهالي من خلال حملات طرق الأبواب التي تتم في جميع المحافظات، والذي كان لها أثر كبير في مشاركة السيدات خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، مؤكدا أنه جهد متميز وقيمة مضافة للمجلس.

وقال إن المرأة المصرية كانت دائما رائدة في العالم العربي، وكان لها دور وأثر كبير على وضع المرأة العربية أمثال هدى شعراوي وحكمت أبو زيد وغيرهن الكثير، مؤكدا أن تخصيص كوتة للمرأة في المجالس النيابية ودعم المرأة أمر غاية في الأهمية.