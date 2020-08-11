"عمليات الوفد": تتابع سير انتخابات "الشيوخ".. والفرق شبابية تساعد الناخبين

مصراوي

أعلنت غرفة عمليات حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، متابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، على مدار اليوم الأول منها في الداخل.

وأشارت الغرفة، في بيان لها، الثلاثاء، أن حزب الوفد كان له تواجد مكثف في الشارع المصري منذ إعلان فتح اللجان الانتخابية للناخبين صباح اليوم، لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن الحزب وضع خطة محكمة لمتابعة سير عملية انتخابات في إطار الالتزام بالتعليمات والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت: قدم حزب الوفد وأعضاءه مساعدات للناخبين لتسهيل حركتهم وتنظيم مسألة انتقالهم إلى المقار الانتخابية في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن إمداد الناخبين بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية سواء كمامات أو أي مواد تعقيم، حتى يكون كل ناخب ملتزم بالتعليمات وحتى يتم السماح له بالإدلاء بصوته، لاسيما بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمنع دخول أي ناخب للجنة الانتخابية بدون ارتداء الكمامات.

وأكدت الغرفة الإعلامية، أن لجان الحزب بالمحافظات شكلت فرق شبابية وتم توزيعها أمام اللجان الانتخابية لتقديم المساعدات للناخبين، وتوعيتهم بكيفية التصويت والتعامل أمام صندوق الاقتراع، وإمداد الناخبين بالكمامات اللازمة لإتمام عملية تصويتهم.