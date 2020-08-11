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رئيس الأركان خلال تفقد معهد ضباط الصف: الخريجون أحد أهم دعائم القوات المسلحة لمجابهة التحديات

04:58 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
رئيس الأركان خلال تفقد معهد ضباط الصف: الخريجون أحد أهم دعائم القوات المسلحة لمجابهة التحديات

الفريق محمد فريد

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية؛ بما يدعم جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى التعليمي لضباط الصف.

وقام فريد بالمرور على ميادين الأسلحة المختلفة وميدان التجهيزات الهندسية النموذجية، والذي يحاكي التدريب على أسلوب العمل في نقاط التأمين الثابتة التي تنشأ لقتال العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال ووسط سيناء، وكذا الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي، كما تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد.

ومن جانبه، أكد مدير معهد ضباط الصف المعلمين أن إعداد وتأهيل ضباط الصف من المهام الأساسية التي وفرت لها القوات المسلحة كل الإمكانات العلمية والتدريبية لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بمهارات فنية وتدريبية عالية؛ مما يسهم في رفعة شأن القوات المسلحة.

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل إليهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارسين وفقاً لأحدث المعايير العالمية؛ لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الذود عن أرض الوطن ومجابهة كل التحديات، مشدداً على أهمية الارتقاء بالمهارات العلمية للدارسين وتنمية مهاراتهم القتالية؛ ليظل خريجو المعهد دائماً أحد أهم الدعائم للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية من أجل الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، استعرض خلاله سبل الارتقاء بمستوى التدريب والتهديدات والتحديات الإقليمية المتزايدة وجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب.

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

محمد فريد الخريجون القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين

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