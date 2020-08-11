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وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

03:33 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وذلك بإحدى لجان مدارسة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي انتخابات الشيوخ

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