في أول أيام الاقتراع.. استمرار توافد الناخبين على مقار الانتخابات بمدينة نصر "صور"

بالصور| توفد الناخبين على مدرسة "سيزا نبراوي" بالتجمع في أول أيام

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

تشهد اللجان الانتخابية بمدينة نصر إقبالا متزايدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وذلك في أول أيام الانتخابات بالنسبة للمصريين في الداخل.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.