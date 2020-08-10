انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترة الحالية، وهو ما يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أن درجات الحرارة ستقل درجتين بداية من اليوم الاثنين عن أول الأسبوع، مما يشعرنا بجو لطيف.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس حار رطب، على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية، كما أن الطقس خلال فترة الليل ما بين معتدل ولطيف.

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 34 و35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، كما تتراوح الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 38 و 42 درجة، وتستمر نسبة الرطوبة في الارتفاع حيث تصل لـ82% خلال فترة الظهيرة على القاهرة وتتراوح بين 85% و90% على السواحل الشمالية".

وتابعوا أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الـ3 أيام المقبلة تتمثل في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء، كما تتواجد فرص خفيفة لسقوط الأمطار على جنوب الصعيد والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

ونصح الخبراء بعدم التعرض للشمس خلال ساعات الظهيرة خاصة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا، كما يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية نظرا لارتفاع نسب الرطوبة.​