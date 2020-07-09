الانتداب والحبس الاحتياطي.. التعليم ترد على 4 استفسارات للمعلمين بشأن الترقي
كتب- أسامة علي:
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا لفروع الأكاديمية بالمديريات التعليمية، للرد على استفسارات المعلمين بشأن الترقي.
وردت الأكاديمية، في خطابها، على 4 استفسارات للمعلمين، ومنها كيفية احتساب الإجازة نصف أجر 65%، والرأي في تقييم المنتدبين إلى وزارات أخرى، وموقف المدة الزمنية اللازمة للترقي لمعلم حبس احتياطي لمدة عام ثم حكم عليه قضائيا لمدة 3 سنوات ثم استأنف وحصل على البراءة، وموقف المعلمين الحاصلين على جزاءات أكثر من 15 يوما خلال عام 2020.
وجاء رد الأكاديمية كالتالي:
1- احتساب مدة العمل بنظام بعض الوقت ضمن مدة الخمس سنوات اللازمة للترقي.
2- يحق للمنتدب التقدم للترقي، ويعتد بتقارير جهة العمل المنتدب إليها.
3- احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن الفترة البينية اللازمة للترقي.
4- لا يوجد مانع من تقدم الحاصلين على جزاءات أكثر من 15 يوما خلال عام 2020، مرشحين للترقية، من الحصول على شهادة الصلاحية للترقي.
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