الانتداب والحبس الاحتياطي.. التعليم ترد على 4 استفسارات للمعلمين بشأن الترقي

كتب- أسامة علي:

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابا لفروع الأكاديمية بالمديريات التعليمية، للرد على استفسارات المعلمين بشأن الترقي.

وردت الأكاديمية، في خطابها، على 4 استفسارات للمعلمين، ومنها كيفية احتساب الإجازة نصف أجر 65%، والرأي في تقييم المنتدبين إلى وزارات أخرى، وموقف المدة الزمنية اللازمة للترقي لمعلم حبس احتياطي لمدة عام ثم حكم عليه قضائيا لمدة 3 سنوات ثم استأنف وحصل على البراءة، وموقف المعلمين الحاصلين على جزاءات أكثر من 15 يوما خلال عام 2020.

وجاء رد الأكاديمية كالتالي:

1- احتساب مدة العمل بنظام بعض الوقت ضمن مدة الخمس سنوات اللازمة للترقي.

2- يحق للمنتدب التقدم للترقي، ويعتد بتقارير جهة العمل المنتدب إليها.

3- احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن الفترة البينية اللازمة للترقي.

4- لا يوجد مانع من تقدم الحاصلين على جزاءات أكثر من 15 يوما خلال عام 2020، مرشحين للترقية، من الحصول على شهادة الصلاحية للترقي.

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