باق 2289 وحدة.. انتهاء الحجز الإلكتروني لشقق "سكن مصر" بـ 8 مدن بعد قليل

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، بعد قليل من إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق مشروع "سكن مصر" وتحديدا في تمام الساعة الـ11.59 مساء، بعد أن تم إتاحة الحجز يوم الأحد الماضي الساعة العاشرة صباحا.

ووصل عدد الشقق التي أتاحتها الهيئة للحجز لـ 2662 شقة بالدورين (الأرضي – والأخير)، في مدن (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ 115 متر وحتى 118 متر، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

وحتى الآن تم حجز 373 شقة منذ إتاحة ذلك يوم الأحد الماضي، ويتبقى 2289 وحدة دون حجز حتى الآن، وذلك وفقا لمصدر خاص بوزارة الإسكان.

وبلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا بما يعني وصول سعر الوحدة 106 مترًا نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترا نحو 733 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترًا بـ880 ألف جنيه، وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر لـ6070 جنيهًا ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا إلى 698 ألف جنيه.

أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترا نحو 572 ألف جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترا نحو 790 ألف جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه، وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار نحو 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 395 ألف جنيه.