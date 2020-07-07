وزير الكهرباء يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك في مشروعات القطاع

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية، إنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

جاء ذلك في إطار لقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الفيديو كونفرانس، جيوفري آدم، سفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء؛ للبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الكهرباء.

وأضاف شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع؛ مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، حيث يجري حاليًّا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا التعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال؛ حيث يلعب القطاع الخاص دوراً مهمًّا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، مضيفًا أنه يجري حاليًّا تحديث هذه الاستراتيجية لزيادة نسبة مشاركة طاقات متجددة بها؛ حيث نجح القطاع في إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 6,6 جيجاوات بنهاية عام 2020، وستزيد هذه القدرات المضافة لتصل إلى نحو 8200 ميجاوات بعد الانتهاء من المشروعات التي تحت الدراسة.

وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة؛ خصوصًا طاقة الرياح والشمس، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأشاد سفير بريطانيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مشيدًا أيضاً بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتي فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.

وأكد سفير بريطانيا بالقاهرة الاهتمام بالتعاون الكامل وتقديم كل الدعم خصوصًا في إعداد تقرير المساهمات المحددة وطنياً National Determine Contribution (NDC)؛ حيث إن بريطانيا سوف تقوم باستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم في 2021.

ومن ناحيته، أكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء يقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا التقرير كون قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات المؤثرة في خفض الانبعاثات في مصر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ويرحب القطاع باستعداد الجانب البريطاني تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال إعداد تقرير (NDC) وسيتم التواصل في هذا الشأن مع السفارة البريطانية بمصر.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده وعدد من الشركات البريطانية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح- الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة.. وغيرها من المشروعات الأخرى.