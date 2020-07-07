تبلغ 20 مليون كمامة بنهاية يوليو.. بدء توريد الكمامات لطرحها على البطاقات التموينية
كتب- محمد سامي:
قالت الشركات المنتجة لكمامات القماش، إنها بدأت، اليوم الثلاثاء، توريد الكمامات إلى شركات الجملة التابعة لوزارة التموين؛ لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.
يأتي لك في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية، من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.
وقامت الشركات المنتجة بتوريد ما يقرب من 400 ألف كمامة قماش كدفعة أولى، على أن يتم توريد الكمامات المتعاقد عليها بشكل مستمر؛ لتصل حتى نهاية شهر يوليو الجاري من 19 مليونًا إلى 20 مليون كمامة، وقد تزيد على ذلك وفقًا لمعدلات إنتاج الشركات؛ حيث تم توريد الكمامات في محافظات الشرقية والإسكندرية، كما تم توريد أيضًا كمامات في بعض محافظات الوجه القبلي، وسيتم توريد الكمامات بشكل مستمرة لتصل كل المحافظات، وفقًا لمعدلات إنتاج الشركات.
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