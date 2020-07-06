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مفتي الجمهورية ينعى الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي

09:19 م الإثنين 06 يوليه 2020
مفتي الجمهورية ينعى الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:


نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وقال المفتي: "إن الراحل كان رجلًا عسكريًّا من الطراز الرفيع، وقدم الكثير من الخدمات والإنجازات من أجل رفعة مصرنا الحبيبة".

وتوجه المفتي، في بيان له، الاثنين، بخالص العزاء إلى أسرة الفريق العصار، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.​

شوقي علام مفتي الجمهورية وزارة الإنتاج الحربي الفريق محمد العصار

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